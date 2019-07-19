Путин требует от руководителей не допускать хамства и чванства в отношении простых граждан

Президент России Владимир Путин потребовал от властей любого уровня не допускать хамства в отношении простых граждан, а относиться к ним с уважением.
"Я думаю, что не открою никакой новой истины, если скажу, что главная цель любой власти, любого уровня власти - и муниципального, и регионального, и федерального - заключается в том, чтобы создать для людей достойные условия для жизни, особенно если люди попали в такую сложную ситуацию, как сейчас здесь в регионе, где мы находимся", - сказал он в пятницу на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
По словам президента, "в этой связи на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство".
"К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием", - сказал глава государства.
Глава МИД Азербайджана и новый посол Китая в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества
Президент Алиев утвердил создание в Азербайджане 6 коммерческих судов
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Цены на нефть в плюсе, но завершают неделю 7%-ным падением
Президент Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2018г с профицитом в 35% к доходам
В Азербайджане производители пшеницы, неочищенного риса и шелкопряда получат субсидии на 23 млн манатов
Свыше 15 человек отравились на свадьбе в доме торжеств на юго-западе Азербайджана
В музей Флоренции вернули картину Яна ван Хёйсума, украденную во время Второй мировой войны
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
AMADA выступит агентом по сбору допинг-проб на EYOF-2019
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября