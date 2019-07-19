Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9142 RUR   0.0271 GBR   2.1315 TRY   0.3019

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.30 -1.48 Brent 61.93 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.07.2019 19:04

Путин требует от руководителей не допускать хамства и чванства в отношении простых граждан

Президент России Владимир Путин потребовал от властей любого уровня не допускать хамства в отношении простых граждан, а относиться к ним с уважением.

"Я думаю, что не открою никакой новой истины, если скажу, что главная цель любой власти, любого уровня власти - и муниципального, и регионального, и федерального - заключается в том, чтобы создать для людей достойные условия для жизни, особенно если люди попали в такую сложную ситуацию, как сейчас здесь в регионе, где мы находимся", - сказал он в пятницу на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

По словам президента, "в этой связи на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство".

"К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием", - сказал глава государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЧИНОВНИКИ, ГРАЖДАНЕ, УВАЖЕНИЕ


Похожие новости


Полсотни чиновников получили административные взыскания за допущенные нарушения в последнее время - Кудрин У Путина во время "прямой линии", как и в любое другое время, будет возможность оперативно связаться с министрами или губернаторами, объяснили в Кремле Путин призвал чиновников быть честными и отзывчивыми, расширять пространство свободы для бизнесменов и ученых Путин подписал указ о требованиях к стажу работы кандидатов на должности федеральной государственной гражданской службы Абдулатипов намерен изживать сложившуюся неэффективную систему управления в Дагестане Медведев поддерживает закон, обязывающий чиновников декларировать свои расходы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]