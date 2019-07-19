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СНГ 19.07.2019 19:12

Путин потребовал разобраться с невыплатой денежной помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин потребовал максимально быстро разобраться с невыплатой денежной помощи людям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

"И наконец, деньги. Из федерального бюджета деньги пришли - и пришли достаточно быстро. Но я с удивлением просто сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жилье, не только утраченное наполовину жилье, но даже и по 10 тысяч рублей некоторые не получили. Это что такое? Как это понимать? Значит, я прошу с этим срочно разобраться. Навести порядок здесь", - заявил Путин.

"Все решения, связанные с помощью пострадавшим от наводнения, должны исполняться максимально оперативно", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИРКУТСК, МАТПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]