Таможенники Азербайджана пресекли попытку ввоза в страну более 4 кг черной икры

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного ввоза в Азербайджан крупной партии черной икры, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Партия из 4312 грамм черной икры была обнаружена в ходе досмотра при помощи рентген-аппарата багажа гражданина Азербайджана, прибывшего в страну рейсом Киев-Баку», - отмечается в информации.

По данным ГТК, в ходе последующей проверки икра была найдена в цветной пластиковой посуде, помещенной в большой прозрачный пластиковый ящик со смородиной.

Н.Аббасова