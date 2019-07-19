Таможенники Азербайджана пресекли попытку ввоза в страну более 4 кг черной икры

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного ввоза в Азербайджан крупной партии черной икры, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Партия из 4312 грамм черной икры была обнаружена в ходе досмотра при помощи рентген-аппарата багажа гражданина Азербайджана, прибывшего в страну рейсом Киев-Баку», - отмечается в информации.
По данным ГТК, в ходе последующей проверки икра была найдена в цветной пластиковой посуде, помещенной в большой прозрачный пластиковый ящик со смородиной.
Н.Аббасова
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