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Происшествия 19.07.2019 16:47

Таможенники Азербайджана пресекли попытку ввоза в страну более 4 кг черной икры

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного ввоза в Азербайджан крупной партии черной икры, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Партия из 4312 грамм черной икры была обнаружена в ходе досмотра при помощи рентген-аппарата багажа гражданина Азербайджана, прибывшего в страну рейсом Киев-Баку», - отмечается в информации.

По данным ГТК, в ходе последующей проверки икра была найдена в цветной пластиковой посуде, помещенной в большой прозрачный пластиковый ящик со смородиной.

Н.Аббасова

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Тэги: ИКРА, ЧЕРНАЯ, КОНТРАБАНДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]