AMADA выступит агентом по сбору допинг-проб на EYOF-2019

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) обеспечит сбор допинг-проб на Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF), который пройдет 21-27 июля в Баку.
AMADA будет проводить тестирование спортсменов как в соревновательный период, так и вне соревнований. Сбор допинг-проб будет производиться на всех спортивных площадках фестиваля. Все собранные пробы будут направлены для анализа в Кёльн, в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA). К работе на EYOF привлечены десятки допинг-офицеров, шаперонов и волонтеров.
Кроме того, в рамках фестиваля AMADA и Европейский олимпийский комитет (EOC) проведут ряд образовательных и просветительских мероприятий.
Открытие игр состоится 21 июля. В течение семи дней сильнейшие юные атлеты континента будут соревноваться в 10-ти видах спорта.
Глава МИД Азербайджана и новый посол Китая в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества
Президент Алиев утвердил создание в Азербайджане 6 коммерческих судов
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Цены на нефть в плюсе, но завершают неделю 7%-ным падением
Президент Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2018г с профицитом в 35% к доходам
В Азербайджане производители пшеницы, неочищенного риса и шелкопряда получат субсидии на 23 млн манатов
Свыше 15 человек отравились на свадьбе в доме торжеств на юго-западе Азербайджана
В музей Флоренции вернули картину Яна ван Хёйсума, украденную во время Второй мировой войны
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Совбез ООН одобрил новые меры против незаконного оборота оружия
Трамп уверен в победе Бориса Джонсона и не сомневается, что он будет хорошим премьером Британии
В Вашингтоне говорят о наличии доказательств того, что ВМС США сбили иранский дрон
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября