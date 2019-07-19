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19.07.2019 16:54

AMADA выступит агентом по сбору допинг-проб на EYOF-2019

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) обеспечит сбор допинг-проб на Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF), который пройдет 21-27 июля в Баку.

AMADA будет проводить тестирование спортсменов как в соревновательный период, так и вне соревнований. Сбор допинг-проб будет производиться на всех спортивных площадках фестиваля. Все собранные пробы будут направлены для анализа в Кёльн, в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA). К работе на EYOF привлечены десятки допинг-офицеров, шаперонов и волонтеров.

Кроме того, в рамках фестиваля AMADA и Европейский олимпийский комитет (EOC) проведут ряд образовательных и просветительских мероприятий.

Открытие игр состоится 21 июля. В течение семи дней сильнейшие юные атлеты континента будут соревноваться в 10-ти видах спорта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]