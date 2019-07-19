Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-мае увеличился в 1,9 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-мае 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза - до 94,238 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $22 млн 361,9 тыс. (рост в 1,8 раза).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 195,3 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 42%) на сумму $29 млн 743,2 тыс. (рост на 25,9%).

Кроме этого, за отчетный период на 1,1% - до 72,153 тыс. единиц увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $14 млн 522,8 тыс. (рост на 13,8%).

Н.Аббасова