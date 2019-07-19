АПБ ограничило деятельность 6 цехов по производству безалкогольной продукции на северо-западе Азербайджана

Агентство по пищевой безопасности (АПБ) выявило нарушение технического регламента и техническо-нормативных правовых актов в сфере пищевой безопасности в ряде цехов по производству безалкогольной продукции, действующих на северо-западе страны.

В частности, по сообщению АПБ, проверки были проведены в Балакянском, Гахском и Закатальском районах.

«В цехах при производстве продукции использовалось сырье неизвестного происхождения; не проводились анализы готовой продукции; вода, используемая в производстве, не пропускалась через соответствующие фильтры; стеклянные бутылки чистились без соблюдения санитарных норм и правил; сырье и вспомогательные материалы, используемые в производстве, хранились в неправильных условиях»,- говорится в сообщении АПБ.

Агентство отмечает, что также было установлено, на готовую продуцию производители не наносили дату производства и на упаковках выявлен срок, предыдущей производственной даты.

«По факту выявленных нарушений деятельность шести производственных цехов ограничена по требованию законодательства. Пробы, взятые из произведенной продукции, направлены в лабораторию Института по пищевой безопасности»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде