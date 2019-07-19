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ТЭК 19.07.2019 17:05

Украина в I полугодии снизила добычу угля на 7%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2019 года сократили добычу рядового угля на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 15 млн 345,8 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля сократилась на 17,3%, до 2 млн 649,1 тыс. тонн, энергетического - на 4,5%, до 12 млн 696,8 тыс. тонн.

Согласно данным министерства, в июне добыча рядового угля снизилась на 2,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, до 2 млн 533,1 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за 6 месяцев текущего года сократили добычу на 14,5%, до 1 млн 848,3 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась на 65,5%, до 399,5 тыс. тонн, тогда как энергетического - упала на 24,5%, до 1 млн 448,8 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области обеспечили добычу 5 млн 49,6 тыс. тонн угля (снижение на 13%), Луганской - 203,7 тыс. тонн (-27,8%), Днепропетровской - 9 млн 416 тыс. тонн (-1,4%), Львовской - 648,6 тыс. тонн (-19,2%), Волынской - 27,9 тыс. тонн (-52%).

Как сообщалось ранее, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% по сравнению с 2017 годом, до 33 млн 286,4 тыс. тонн. В т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 14,7%, до 5 млн 809,1 тыс. тонн, энергетического - на 2,2%, до 27 млн 477,3 тыс. тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, УГОЛЬ, ДОБЫЧА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]