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Бизнес и законодательство 19.07.2019 17:26

Турецкая Galenka вложит около $12 млн в производство ветеринарных препаратов в Азербайджане

ООО «Galenka Azerbaijan» стала резидентом Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП), вложит 20 млн манатов ($11,7 млн по текущему курсу) в производство ветеринарных препаратов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

"ООО "Galenka Azerbaijan" получила статус резидента СХПП. Компания построит на территории СХПП завод по производству ветеринарных препаратов, кормовых добавок, витаминов, а также средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации, используемых в птицеводстве», - отметили в ведомстве.

Таким образом, число резидентов СХПП достигло 19.

Продукция, производимая на заводе, наряду с обеспечением внутренней потребности, будет также направлена на экспорт под брендом "Made in Azerbaijan".

"При производстве будут использованы технологии США, Индии, Китая, германии и Турции. Инвестиционная стоимость проекта составляет 20 млн манатов ($11,7 млн)", - отметили в министерстве.

Турецкая компания Galenka является ведущим производителем продуктов для здоровья животных. Компания с 1997 года обслуживает мировой рынок здоровья животных, предлагая высококачественные, универсальные и инновационные продукты и производя ветеринарные препараты, дезинфицирующие средства, кормовые добавки и пестициды.

Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

Резидентами парка реализуются проекты стоимостью около $3 млрд.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СХПП, РЕЗИДЕНТ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]