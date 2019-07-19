Турецкая Galenka вложит около $12 млн в производство ветеринарных препаратов в Азербайджане

ООО «Galenka Azerbaijan» стала резидентом Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП), вложит 20 млн манатов ($11,7 млн по текущему курсу) в производство ветеринарных препаратов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.
"ООО "Galenka Azerbaijan" получила статус резидента СХПП. Компания построит на территории СХПП завод по производству ветеринарных препаратов, кормовых добавок, витаминов, а также средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации, используемых в птицеводстве», - отметили в ведомстве.
Таким образом, число резидентов СХПП достигло 19.
Продукция, производимая на заводе, наряду с обеспечением внутренней потребности, будет также направлена на экспорт под брендом "Made in Azerbaijan".
"При производстве будут использованы технологии США, Индии, Китая, германии и Турции. Инвестиционная стоимость проекта составляет 20 млн манатов ($11,7 млн)", - отметили в министерстве.
Турецкая компания Galenka является ведущим производителем продуктов для здоровья животных. Компания с 1997 года обслуживает мировой рынок здоровья животных, предлагая высококачественные, универсальные и инновационные продукты и производя ветеринарные препараты, дезинфицирующие средства, кормовые добавки и пестициды.
Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.
Резидентами парка реализуются проекты стоимостью около $3 млрд.
А.Мамедов
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