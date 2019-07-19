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СНГ 19.07.2019 19:44

Зеленский уволил послов Украины в 11 странах, в том числе в США, Армении, Туркменистане, на Кипре, в Аргентине и Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил послов Украины в 11 странах.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, уволены Валерий Чалый с должности посла Украины в США, в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго (по совместительству); посол Украины в Армении Петр Литвин и посол в Туркменистане Валентин Шевалёв.

Уволен посол Украины в Республике Кипр Борис Гуменюк, посол в Аргентине и по совместительству в Парагвае, Уругвае и Чили Юрий Дюдин.

Также были уволены посол во Вьетнаме и по совместительству в Камбодже Алексей Шовкопляс, посол в Марокко Ярослав Коваль, посол в Иордании Сергей Пасько.

Зеленский уволил посла Украины в Нигерии и по совместительству в Гане, Бенине и Сьерра-Леоне Валерия Александрука, посла в ЮАР Тараса Кузьмича.

Кроме того, уволен посол Украины в Ватикане и по совместительству при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Татьяна Ижевская.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПОСЛЫ, УВОЛЬНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]