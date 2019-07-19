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Внешняя политика 19.07.2019 17:39

Президент Азербайджана утвердил соглашения с Южной Кореей и Уругваем

Президент Ильхам Алиев в пятницу утвердил рамочное соглашение о грантовой помощи между Азербайджаном и Кореей.

Соглашение было подписано 14 января 2019 года в Баку.

Кроме этого, Алиев утвердил межправительственное соглашение между Азербайджаном и Уругваем об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве, подписанное в мае текущего года в Баку. Документ подразумевает создание Совместной комиссии (МПК), нацеленной на расширение экономического, торгового и технического сотрудничества, организацию сотрудничества между мелкими и средними компаниями, поощрение участия в международных выставках и ярмарках, проводимых в Азербайджане и Уругвае, организацию обмены опытом в инвестиционной сфере и т.д.

Соответствующие документы опубликованы в пятницу на официальном сайте президента Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СОГЛАШЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]