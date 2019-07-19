В ЕС оценивают риски для сетей 5G

Член Европейской комиссии, ответственный за союз безопасности, Джулиан Кинг сообщил, что 24 государства-члена ЕС представили национальные оценки рисков в соответствии с рекомендацией ЕК по единому подходу к безопасности сетей пятого поколения мобильной связи 5G.
"Каждый раз, когда делается крупный шаг в технологии, это схватка за то, кто будет первым: в экономике, в обществе, в своем позиционировании в мире. И по-другому этого не может быть также и в отношении 5G. Но в данном случае есть и дополнительный интерес: безопасность и надежность - национальная, экономическая, безопасность нашего общества", - заявил Кинг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.
"В Европе все больше и больше осознают, что очень важно гарантировать безопасность наших критических инфраструктур против кибератак, шпионажа, враждебного вмешательства, принудительной передачи технологии в мире, который меняется с геополитической точки зрения", - констатировал еврокомиссар.
По его словам, сделанные оценки будут включены в следующую фазу - оценку рисков в масштабах ЕС, которую планируется завершить к 1 октября.
В Еврокомиссии считают, что "национальные оценки рисков необходимы для обеспечения того, чтобы государства-члены были должным образом подготовлены к развертыванию беспроводных соединений следующего поколения, которые в скором времени станут основой наших обществ и экономик".
ЕК призвала государства-члены "сохранять приверженность согласованному подходу и использовать этот важный шаг, чтобы получить импульс для быстрого и безопасного развертывания сетей 5G".
"Тесное сотрудничество в рамках ЕС важно как для достижения прочной кибербезопасности, так и для получения всех преимуществ, которые 5G будет предлагать людям и бизнесу", - говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении Кинга и члена ЕК по цифровым экономике и обществу Марии Габриэль.
Глава МИД Азербайджана и новый посол Китая в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества
Президент Алиев утвердил создание в Азербайджане 6 коммерческих судов
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Цены на нефть в плюсе, но завершают неделю 7%-ным падением
Президент Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2018г с профицитом в 35% к доходам
В Азербайджане производители пшеницы, неочищенного риса и шелкопряда получат субсидии на 23 млн манатов
Свыше 15 человек отравились на свадьбе в доме торжеств на юго-западе Азербайджана
В музей Флоренции вернули картину Яна ван Хёйсума, украденную во время Второй мировой войны
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
AMADA выступит агентом по сбору допинг-проб на EYOF-2019
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября