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Дальнее зарубежье 19.07.2019 19:58

В ЕС оценивают риски для сетей 5G

Член Европейской комиссии, ответственный за союз безопасности, Джулиан Кинг сообщил, что 24 государства-члена ЕС представили национальные оценки рисков в соответствии с рекомендацией ЕК по единому подходу к безопасности сетей пятого поколения мобильной связи 5G.

"Каждый раз, когда делается крупный шаг в технологии, это схватка за то, кто будет первым: в экономике, в обществе, в своем позиционировании в мире. И по-другому этого не может быть также и в отношении 5G. Но в данном случае есть и дополнительный интерес: безопасность и надежность - национальная, экономическая, безопасность нашего общества", - заявил Кинг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

"В Европе все больше и больше осознают, что очень важно гарантировать безопасность наших критических инфраструктур против кибератак, шпионажа, враждебного вмешательства, принудительной передачи технологии в мире, который меняется с геополитической точки зрения", - констатировал еврокомиссар.

По его словам, сделанные оценки будут включены в следующую фазу - оценку рисков в масштабах ЕС, которую планируется завершить к 1 октября.

В Еврокомиссии считают, что "национальные оценки рисков необходимы для обеспечения того, чтобы государства-члены были должным образом подготовлены к развертыванию беспроводных соединений следующего поколения, которые в скором времени станут основой наших обществ и экономик".

ЕК призвала государства-члены "сохранять приверженность согласованному подходу и использовать этот важный шаг, чтобы получить импульс для быстрого и безопасного развертывания сетей 5G".

"Тесное сотрудничество в рамках ЕС важно как для достижения прочной кибербезопасности, так и для получения всех преимуществ, которые 5G будет предлагать людям и бизнесу", - говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении Кинга и члена ЕК по цифровым экономике и обществу Марии Габриэль.

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Тэги: ЕС, 5G, РИСКИ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]