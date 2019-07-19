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Финансы 19.07.2019 17:53

VTB Bank (Azerbaijan) в III квартале намерен активно кредитовать корпоративный сектор - глава банка

ООО VTB Bank (Azerbaijan) активно проводит процесс реструктуризации кредитов, предусмотренный указом президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявил председатель правления банка Евгений Кирин.

"Банк успешно завершил процесс выплаты компенсаций по проблемным кредитам, предусмотренный указом главы государства, и перешел на второй этап – реструктуризацию проблемных кредитов по льготным условиям. Хочу сказать, что банк несколько опережает средние по рынку показатели, то есть у нас процесс реструктуризации протекает несколько быстрее", - сказал Кирин в пятницу в беседе с журналистами.

Глава VTB Bank (Azerbaijan) позитивно оценил указ президента Ильхама Алиева о решении вопроса проблемных кредитов. «Это решение главы государства пошло на пользу как населению, так и банкам. Но важно, чтобы население погасило уже реструктурированные кредиты. Условия очень льготные, но у нас есть некоторые опасения, что ряд недобросовестных заемщиков будут пользоваться созданными для них со стороны государства условиями и не погашать задолженность", - сказал Кирин.

Глава банка отметил, что давать какие-либо конкретные прогнозы по данному вопросу пока рано, но заемщики должны знать, что реструктуризация, инициированная государством, не означает, что они не должны возвращать долги.

Коснувшись некоторого сокращения темпов роста кредитования со стороны банка во втором квартале, Кирин сказал, что это также было связано с исполнением указа главы государства. «У нас были несколько сжатые сроки и огромный объем работы. В результате мы бросили все свои силы на исполнение задачи по выплате компенсаций. Это потребовало полной отдачи, возможно в ущерб новым договорам. Но мы намерены вновь увеличить темпы роста кредитования в III-ем квартале, в основном за счет выделения займов корпоративному сегменту. При этом розничное кредитование также будет увеличиваться", - сказал Кирин.

Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А. Мамедов

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Тэги: БАНК, КРЕДИТЫ, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ


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