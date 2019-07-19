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Это интересно 19.07.2019 18:03

Итальянский астронавт рассказал о пользе лысины в космосе

Отсутствие волос на голове - преимущество для кандидатов в покорители космоса, считает итальянский астронавт Лука Пармитано.

"Самый лучший кандидат в космонавты - это тот, у кого нет волос. Астронавту, у которого нет волос, не придется стричься на станции, и он не устроит бардак на МКС", - заявил Пармитано в пятницу на предполётной пресс-конференции на космодроме Байконур, отвечая на вопрос о качествах, которыми должны обладать кандидаты астронавты.

Бритый наголо итальянец пожелал удачи всем кандидатам.

В свою очередь российский космонавт Александр Скворцов, назвал главным качеством кандидата в космонавты целеустремленность.

В настоящее время Роскосмос и Европейское космическое агентство начали новый набор в отряд космонавтов и астронавтов.

Старт ракеты "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-13" намечен на 20 июля в 19:28 мск. В состав основного экипажа входят космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт (Европейского космического агентства) ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОНАВТЫ, ЛЫСИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]