Президент Азербайджана досрочно прекратил полномочия судьи Тертерского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Ильгара Алиева, который возглавлял Агстафинский районный суд, судьей и председателем Ходжавендского районного суда,.

Президент в пятницу подписал соответствующее распоряжение.

Глава государства также подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий судьи Тертерского района Мубариза Мамедова.

Кроме этого, Алиев назначил судью Кяпязского района г.Гянджа Яшара Гашимова на аналогичную должность в Физулинский район, судью Губинского района Замина Тагирова – в Балакянский район.

Ф.Исазаде