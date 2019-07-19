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АПК 19.07.2019 18:45

В Азербайджане производители пшеницы, неочищенного риса и шелкопряда получат субсидии на 23 млн манатов

В Азербайджане фермеры получат субсидии на общую сумму 23 млн 147 тыс. 465,35 манатов, сообщает Минсельхоз.

Решение о выдаче субсидий принято на очередном заседании Республиканской комиссии.

"В целом, 105,246 тыс. производителей продукции АПК в 28 районах страны получат субсидии на общую сумму 21 млн 112 тыс. 973,1 манатов за использование горюче-смазочных материалов при посевных (50 манат за каждый гектар) и за посев пшеницы и неочищенного риса (40 манат за каждый гектар) ", - отмечает ведомство.

Общая площадь посевных пшеницы и риса, подпадающих под субсидирование, составляет 306 тыс. 261,11 га.

Кроме этого, субсидии еще на 2 млн 34 тыс. 492,25 манатов получат 3,443 тыс. производителей тутового шелкопряда в 29 районах страны (5 манат за каждый килограмм шелкопряда).

Производители шелкопряда сдали 406 тыс. 898,45 кг влажных коконов шелкопряда.

А. Мамедов

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Тэги: ФЕРМЕРЫ, СУБСИДИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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