В Азербайджане производители пшеницы, неочищенного риса и шелкопряда получат субсидии на 23 млн манатов

В Азербайджане фермеры получат субсидии на общую сумму 23 млн 147 тыс. 465,35 манатов, сообщает Минсельхоз.

Решение о выдаче субсидий принято на очередном заседании Республиканской комиссии.

"В целом, 105,246 тыс. производителей продукции АПК в 28 районах страны получат субсидии на общую сумму 21 млн 112 тыс. 973,1 манатов за использование горюче-смазочных материалов при посевных (50 манат за каждый гектар) и за посев пшеницы и неочищенного риса (40 манат за каждый гектар) ", - отмечает ведомство.

Общая площадь посевных пшеницы и риса, подпадающих под субсидирование, составляет 306 тыс. 261,11 га.

Кроме этого, субсидии еще на 2 млн 34 тыс. 492,25 манатов получат 3,443 тыс. производителей тутового шелкопряда в 29 районах страны (5 манат за каждый килограмм шелкопряда).

Производители шелкопряда сдали 406 тыс. 898,45 кг влажных коконов шелкопряда.

А. Мамедов