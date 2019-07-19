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Регион 19.07.2019 20:13

Делегация из США приедет в Турцию, чтобы обсудить Сирию - СМИ

Делегация из США во главе со спецпредставителем по Сирии Джеймсом Джеффри в понедельник прибудет в Турцию, сообщает турецкая газета "Дейли Сабах".

Делегация примет участие во встрече рабочей группы по Сирии, отмечает газета.

Турция и США в феврале 2018 года создали механизм, который позволяет обсуждать отдельные темы, например, урегулирование в Манбидже и предотвращение столкновений турецких и американских войск, в рабочих группах, сообщает газета.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]