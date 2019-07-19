Делегация из США приедет в Турцию, чтобы обсудить Сирию - СМИ

Делегация из США во главе со спецпредставителем по Сирии Джеймсом Джеффри в понедельник прибудет в Турцию, сообщает турецкая газета "Дейли Сабах".

Делегация примет участие во встрече рабочей группы по Сирии, отмечает газета.

Турция и США в феврале 2018 года создали механизм, который позволяет обсуждать отдельные темы, например, урегулирование в Манбидже и предотвращение столкновений турецких и американских войск, в рабочих группах, сообщает газета.