Делегация из США приедет в Турцию, чтобы обсудить Сирию - СМИ

Делегация из США во главе со спецпредставителем по Сирии Джеймсом Джеффри в понедельник прибудет в Турцию, сообщает турецкая газета "Дейли Сабах".
Делегация примет участие во встрече рабочей группы по Сирии, отмечает газета.
Турция и США в феврале 2018 года создали механизм, который позволяет обсуждать отдельные темы, например, урегулирование в Манбидже и предотвращение столкновений турецких и американских войск, в рабочих группах, сообщает газета.
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