Высший государственный совет Ливии сообщает о готовящихся авиаударах сторонников Хафтара по Триполи

Высший государственный совет Ливии, базирующийся в Триполи, утверждает, что сторонники фельдмаршала Халифы Хафтара, вероятно, готовятся нанести авиаудары по Триполи, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Кроме того, совет со ссылкой на поступившие ему разведданные утверждает, что Франция, Египет и ОАЭ планируют "увеличить участие" в поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Ранее премьер-министр признанного ООН ливийского правительства Файез Сарадж обвинял Париж в поддержке Хафтара. Французские власти опровергали эти заявления, заверяя в поддержке Сараджа, но указывая при этом, что Хафтар также играет важную роль в стабилизации обстановки в Ливии.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: властями на востоке страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия в Триполи, сформированным при поддержке ООН.