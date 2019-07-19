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Дальнее зарубежье 19.07.2019 20:29

Высший государственный совет Ливии сообщает о готовящихся авиаударах сторонников Хафтара по Триполи

Высший государственный совет Ливии, базирующийся в Триполи, утверждает, что сторонники фельдмаршала Халифы Хафтара, вероятно, готовятся нанести авиаудары по Триполи, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Кроме того, совет со ссылкой на поступившие ему разведданные утверждает, что Франция, Египет и ОАЭ планируют "увеличить участие" в поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Ранее премьер-министр признанного ООН ливийского правительства Файез Сарадж обвинял Париж в поддержке Хафтара. Французские власти опровергали эти заявления, заверяя в поддержке Сараджа, но указывая при этом, что Хафтар также играет важную роль в стабилизации обстановки в Ливии.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: властями на востоке страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия в Триполи, сформированным при поддержке ООН.

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Тэги: ЛИВИЯ, УДАР, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]