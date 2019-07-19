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СНГ 19.07.2019 20:46

Президент Эстонии должна уйти в отставку, заявляет лидер консерваторов

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme) посоветовал президенту Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) подать в отставку.

"Этот человек (президент - ИФ) не отдает отчета, кто она, какова ее должность, какие у нее полномочия и обязательства", передала в пятницу пресс-служба EKRE мнение своего лидера.

"Если она объявляет на весь мир, что ненавидит партию, получившую сильный мандат избирателей, то, очевидно, у нее что-то с нервной системой. В политике взгляды на мир могут быть разными, но слепой ненавистью в политике ничего не сделаешь. Керсти Кальюлайд следует подать в отставку", считает лидер консерваторов.

Он отметил, что "наши министры должны исправлять ситуацию, вызванную глупыми заявлениями президента на международной арене".

Президент Эстонии в опубликованном в пятницу интервью Foreign Policy заявила, что ненавидит поведение политиков входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии (EKRE).

"Я ненавижу их за их поведение и извиняюсь за то впечатление, которое в результате остается... Порядочные люди так себя не ведут. Это не та точка зрения, которую мы разделяем в Эстонии. Теперь я должна объяснять их глупые поступки", - сказала Кальюлайд.

Консервативная народная партия позиционируется как националистическая, евроскептическая, ксенофобная и гомофобная партия. В то же время популистская политика консерваторов пользуется популярностью в народе. На выборах в парламент 3 марта они смогли увеличить свое присутствие в парламенте почти в три раза: с 7 до 19 мандатов из 101. Вместе с партиями "Центра" и Отечества" она вошла в коалицию и получила 5 министерских портфелей из 15.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, КОНСЕРВАТОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ, КОНФЛИКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]