Президент Эстонии должна уйти в отставку, заявляет лидер консерваторов

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme) посоветовал президенту Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) подать в отставку.
"Этот человек (президент - ИФ) не отдает отчета, кто она, какова ее должность, какие у нее полномочия и обязательства", передала в пятницу пресс-служба EKRE мнение своего лидера.
"Если она объявляет на весь мир, что ненавидит партию, получившую сильный мандат избирателей, то, очевидно, у нее что-то с нервной системой. В политике взгляды на мир могут быть разными, но слепой ненавистью в политике ничего не сделаешь. Керсти Кальюлайд следует подать в отставку", считает лидер консерваторов.
Он отметил, что "наши министры должны исправлять ситуацию, вызванную глупыми заявлениями президента на международной арене".
Президент Эстонии в опубликованном в пятницу интервью Foreign Policy заявила, что ненавидит поведение политиков входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии (EKRE).
"Я ненавижу их за их поведение и извиняюсь за то впечатление, которое в результате остается... Порядочные люди так себя не ведут. Это не та точка зрения, которую мы разделяем в Эстонии. Теперь я должна объяснять их глупые поступки", - сказала Кальюлайд.
Консервативная народная партия позиционируется как националистическая, евроскептическая, ксенофобная и гомофобная партия. В то же время популистская политика консерваторов пользуется популярностью в народе. На выборах в парламент 3 марта они смогли увеличить свое присутствие в парламенте почти в три раза: с 7 до 19 мандатов из 101. Вместе с партиями "Центра" и Отечества" она вошла в коалицию и получила 5 министерских портфелей из 15.
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