Президент Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2018г с профицитом в 35% к доходам

Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) за 2018 год.
Бюджет фонда опубликован на сайте главы государства.
Доходы ГНФАР за 2018 год составили 17 млрд 614,128 млн манатов и были исполнены на 115%, расходы – 11 млрд 455 млн 597,5 манатов и были исполнены на 99,8%.
Таким образом, профицит бюджета ГНФАР за 2018 год составил 6 млрд 158 млн 530,5 манатов или 35% к доходам фонда.
В структуре доходов фонда в 2018 году основная часть пришлась на поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана – 16 млрд 645 млн 569,3 тыс. манатов (94,5% всех доходов), в расходах – на трансферты в госбюджет – 10 млрд 959 млн манатов (95,7% всех расходов).
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
А. Мамедов
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