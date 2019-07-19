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Дальнее зарубежье 19.07.2019 21:04

Бразилия ожидает от России помощи в урегулировании ситуации в Венесуэле - президент Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу заявил, что Бразилиа ожидает помощи Москвы в урегулировании ситуации в Венесуэле, передает "Аженсиа Бразил".

"Я надеюсь, что Россия нам поможет решить вопрос Венесуэлы", - заявил Болсонару, отметив, что к президенту России Владимиру Путину относится "с чувством глубокого уважения".

"Мы с ним провели быструю встречу в Осаке (на саммите G-20 - ИФ). Он произвел на меня хорошее впечатление. Думаю, это было взаимно", - сказал президент на встрече с иностранными журналистами в столице Бразилии.

Кроме того, Болсонару заявил, что Бразилия готова заключать экономические соглашения с Россией. "Бразилия с распростертыми объятиями ждет соглашений в сфере экономики. В отличие от того, что было раньше, мы основываемся (в вопросе таких соглашений - ИФ) не на идеологии", - сказал он.

В период обострения ситуации в Венесуэле весной этого года Болсонару поддерживал оппозиционера Хуана Гуайдо и заявлял, что ему "удалось пустить трещину" по официальному Каракасу. Тогда же он выражал сочувствие народу Венесуэлы, который, по его словам, "порабощен диктатором".

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]