Бразилия ожидает от России помощи в урегулировании ситуации в Венесуэле - президент Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу заявил, что Бразилиа ожидает помощи Москвы в урегулировании ситуации в Венесуэле, передает "Аженсиа Бразил".
"Я надеюсь, что Россия нам поможет решить вопрос Венесуэлы", - заявил Болсонару, отметив, что к президенту России Владимиру Путину относится "с чувством глубокого уважения".
"Мы с ним провели быструю встречу в Осаке (на саммите G-20 - ИФ). Он произвел на меня хорошее впечатление. Думаю, это было взаимно", - сказал президент на встрече с иностранными журналистами в столице Бразилии.
Кроме того, Болсонару заявил, что Бразилия готова заключать экономические соглашения с Россией. "Бразилия с распростертыми объятиями ждет соглашений в сфере экономики. В отличие от того, что было раньше, мы основываемся (в вопросе таких соглашений - ИФ) не на идеологии", - сказал он.
В период обострения ситуации в Венесуэле весной этого года Болсонару поддерживал оппозиционера Хуана Гуайдо и заявлял, что ему "удалось пустить трещину" по официальному Каракасу. Тогда же он выражал сочувствие народу Венесуэлы, который, по его словам, "порабощен диктатором".
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