Цены на нефть в плюсе, но завершают неделю 7%-ным падением

Цены на нефть поднимаются в пятницу на заявлениях США об уничтожении иранского беспилотника в Ормузском проливе, однако завершают неделю резким снижением.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 в пятницу составила $62,28 за баррель, что на $0,35 (0,57%) выше уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,04 (0,07%) - до $55,34 за баррель.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе.
"Сегодня корабль USS Boxer предпринял защитные действия против иранского беспилотника", - сказал президент в ходе выступления, отрывок из которого он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter. По его словам, беспилотный летательный аппарат был сбит десантным кораблем, так как продолжал сближение, игнорируя предупреждения и представляя опасность для корабля и его экипажа.
Трамп назвал такой полет "очередным враждебным и провокационным действием Ирана против кораблей, находящихся в международных водах". Он предупредил, что США оставляют за собой право предпринимать меры по защите американских военнослужащих и интересов США.
Между тем глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике сказал, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА. Позднее в пятницу замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предположил, что корабль ВМС США в Ормузском проливе мог по ошибке сбить американский беспилотник.
Тем не менее, с начала недели цены на нефть упали почти на 7% в связи с сохраняющимися опасениями снижения спроса на топливо в условиях торговой войны США и Китая, а также неожиданного роста запасов бензина в Штатах.
"Падение цен на этой неделе довольно суровое, учитывая все новости, поступающие с Ближнего Востока", - отмечает управляющий директор Petromatrix Оливье Якоб.
"Существуют действительно серьезные опасения в отношении глобального баланса спроса и предложения, и нам необходима видимость того, что торговые войны закончены, чтобы устранить эти опасения", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.
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