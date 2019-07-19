Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
" Реджеп Тайип Эрдоган 19 июля позвонил Ильхаму Алиеву. В рамках беседы президенты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
А. Мамедов
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