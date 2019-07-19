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Дальнее зарубежье 19.07.2019 21:23

Премьер Косово подал в отставку из-за повестки в трибунал в Гааге

Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай в пятницу объявил об отставке после того, как получил повестку в качестве подозреваемого в специальный трибунал по Косово в Гааге, передает телерадиокомпания "Радио и телевидение Сербии".

"Я получил повестку от специального трибунала. Мой статус - подозреваемый. Мне предложили явиться туда как премьер или как обычный гражданин Косово. Я выбрал последнее", - заявил он журналистам.

Харадинай заявил, что теперь президент Косово должен начать консультации с целью определить дату новых всеобщих выборов. Он отметил, что сам также собирается в них принять участие.

"Против меня не выдвинули обвинений, но я буду допрошен", - отметил он.

Специальный трибунал по Косово был учрежден в 2015 году в Гааге для расследования военных преступлений, совершенных во время войны за независимость Косово.

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Тэги: КОСОВО, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]