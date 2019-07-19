Премьер Косово подал в отставку из-за повестки в трибунал в Гааге

Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай в пятницу объявил об отставке после того, как получил повестку в качестве подозреваемого в специальный трибунал по Косово в Гааге, передает телерадиокомпания "Радио и телевидение Сербии".
"Я получил повестку от специального трибунала. Мой статус - подозреваемый. Мне предложили явиться туда как премьер или как обычный гражданин Косово. Я выбрал последнее", - заявил он журналистам.
Харадинай заявил, что теперь президент Косово должен начать консультации с целью определить дату новых всеобщих выборов. Он отметил, что сам также собирается в них принять участие.
"Против меня не выдвинули обвинений, но я буду допрошен", - отметил он.
Специальный трибунал по Косово был учрежден в 2015 году в Гааге для расследования военных преступлений, совершенных во время войны за независимость Косово.
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