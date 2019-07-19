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Внутренняя политика 19.07.2019 20:46

Президент Алиев утвердил создание в Азербайджане 6 коммерческих судов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил поправки в закон "О судах и судьях", предусматривающих создание отдельных коммерческих судов.

Согласно изменениям в законе, упраздняется понятие административно-экономических судов. Поправки подразумевают сохранение административных и создание отдельных коммерческих судов и вступят в силу с 1 января 2020 года.

Так, согласно распоряжению главы государства ликвидируются административно-экономический суд Нахчыванской автономной республики, Бакинские административно-экономические суды №1 и №2, а также Гянджинский, Сумгайытский, Ширванский и Шекинский административно-экономические суды.

Взамен согласно распоряжению Алиева, будут созданы 6 административных и 6 коммерческих судов – в Нахчыване, Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ширване и Шеки.

Глава государства порекомендовал Судебно-правовому совету Азербайджана до 1 декабря 2019 года предоставить предложения по назначению судей в вышеназванные коммерческие и административные суды, а также определить территориальную юрисдикцию судов.

Кабинету министров Азербайджана поручено обеспечить учет расходов по организации новых судов в государственном бюджете на 2020 год.

Коммерческие суды будут считаться судами первой инстанции, состоять из председателя и судей. Если число судей будет превышать 11 человек, то создается также должность заместителя председателя коммерческого суда.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СУДЫ, КОММЕРЧЕСКИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]