Президент Алиев утвердил создание в Азербайджане 6 коммерческих судов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил поправки в закон "О судах и судьях", предусматривающих создание отдельных коммерческих судов.

Согласно изменениям в законе, упраздняется понятие административно-экономических судов. Поправки подразумевают сохранение административных и создание отдельных коммерческих судов и вступят в силу с 1 января 2020 года.

Так, согласно распоряжению главы государства ликвидируются административно-экономический суд Нахчыванской автономной республики, Бакинские административно-экономические суды №1 и №2, а также Гянджинский, Сумгайытский, Ширванский и Шекинский административно-экономические суды.

Взамен согласно распоряжению Алиева, будут созданы 6 административных и 6 коммерческих судов – в Нахчыване, Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ширване и Шеки.

Глава государства порекомендовал Судебно-правовому совету Азербайджана до 1 декабря 2019 года предоставить предложения по назначению судей в вышеназванные коммерческие и административные суды, а также определить территориальную юрисдикцию судов.

Кабинету министров Азербайджана поручено обеспечить учет расходов по организации новых судов в государственном бюджете на 2020 год.

Коммерческие суды будут считаться судами первой инстанции, состоять из председателя и судей. Если число судей будет превышать 11 человек, то создается также должность заместителя председателя коммерческого суда.

А. Мамедов