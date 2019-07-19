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Дальнее зарубежье 19.07.2019 21:43

В результате взрыва на заводе в Китае погибли два человека, 12 пропали без вести

Жертвами взрыва на газоперерабатывающем заводе в центральном Китае стали два человека, еще 12 человек пропали без вести, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Кроме того, 18 человек получили серьезные ранения.

Взрыв произошел в городе Има провинции Хэнань. В радиусе трех километров в некоторых домах выбило окна и двери, сообщает агентство.

Взрыв, по данным агентства, произошел в месте, где расположены воздухоразделительные установки.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ВЗРЫВ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]