В результате взрыва на заводе в Китае погибли два человека, 12 пропали без вести

Жертвами взрыва на газоперерабатывающем заводе в центральном Китае стали два человека, еще 12 человек пропали без вести, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Кроме того, 18 человек получили серьезные ранения.

Взрыв произошел в городе Има провинции Хэнань. В радиусе трех километров в некоторых домах выбило окна и двери, сообщает агентство.

Взрыв, по данным агентства, произошел в месте, где расположены воздухоразделительные установки.