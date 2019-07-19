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СНГ 19.07.2019 22:04

Украина и КНР предварительно договорились о проектах с инвестиционным потенциалом в $10 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями деловых кругов Китая обсудил инвестиционные перспективы. Стороны составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около $10 млрд, которые Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями.

"Участники встречи составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около 10 млрд долларов, которые Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями частной и государственной форм собственности. Координатором этих проектов был определен Национальный инвестиционный совет, который возглавляет президент", - сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский обратился к иностранным гостям: "Мы тратим много усилий, чтобы в Украину пришли инвесторы. Мы готовы защищать инвестиции. Для этого, помимо нашего желания, необходимы новые парламент и правительство".

Глава государства предложил обсудить с представителями китайского бизнеса возможности инвестирования в развитие инфраструктуры, сельского хозяйства и разработку газовых месторождений на Украине.

"Один из вопросов - это строительство концессионной дороги вокруг Киева" - отметил Зеленский.

В свою очередь, представители государственной китайской корпорации, которая специализируется на строительстве объектов военной инфраструктуры, рассказали о проектах, которые они могли бы реализовать в Украине за свой счет.

Представители частной китайской компании, владеющей одним из банков, который входит в топ-500 крупнейших банковских учреждений мира, предложили ряд проектов в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоэффективности, а также финансовых услуг.

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Тэги: УКРАИНА, КИТАЙ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]