Иран опубликовал видео, опровергающее заявления США о сбитом дроне

Иранское телевидение в пятницу распространило видеозапись, которая, по его утверждению, опровергает сообщения США о том, что их корабль сбил иранский беспилотник.
Телеканал Press TV утверждает, что видео было снято как раз тем беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), о ликвидации которого сообщали США. На кадрах видно, как самолет ведет наблюдение за кораблем ВМС США, а потому - отдаляется от него. Видеозапись датирована 18 июля.
"КСИР опубликовал видео, на котором видно, что его дрон, который США, по их утверждению, сбили, в безопасности возвращается на свою базу, после отслеживания передвижений корабля USS Boxer до и после прохода судна через Ормузский пролив", - сообщает телеканал в Twitter.
Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что корабль американских ВМС USS Boxer сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе.
По его словам, БПЛА был сбит десантным кораблем, так как продолжал сближение, игнорируя предупреждения и представляя опасность для корабля и его экипажа.
Трамп назвал такой полет "очередным враждебным и провокационным действием Ирана против кораблей, находящихся в международных водах". Он предупредил, что США оставляют за собой право предпринимать меры по защите американских военнослужащих и интересов США.
Между тем глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике сказал, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА. В пятницу замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предположил, что корабль ВМС США в Ормузском проливе мог по ошибке сбить американский беспилотник.
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