Иран опубликовал видео, опровергающее заявления США о сбитом дроне

Иранское телевидение в пятницу распространило видеозапись, которая, по его утверждению, опровергает сообщения США о том, что их корабль сбил иранский беспилотник.

Телеканал Press TV утверждает, что видео было снято как раз тем беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), о ликвидации которого сообщали США. На кадрах видно, как самолет ведет наблюдение за кораблем ВМС США, а потому - отдаляется от него. Видеозапись датирована 18 июля.

"КСИР опубликовал видео, на котором видно, что его дрон, который США, по их утверждению, сбили, в безопасности возвращается на свою базу, после отслеживания передвижений корабля USS Boxer до и после прохода судна через Ормузский пролив", - сообщает телеканал в Twitter.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что корабль американских ВМС USS Boxer сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе.

По его словам, БПЛА был сбит десантным кораблем, так как продолжал сближение, игнорируя предупреждения и представляя опасность для корабля и его экипажа.

Трамп назвал такой полет "очередным враждебным и провокационным действием Ирана против кораблей, находящихся в международных водах". Он предупредил, что США оставляют за собой право предпринимать меры по защите американских военнослужащих и интересов США.

Между тем глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике сказал, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА. В пятницу замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предположил, что корабль ВМС США в Ормузском проливе мог по ошибке сбить американский беспилотник.