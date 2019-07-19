В музей Флоренции вернули картину Яна ван Хёйсума, украденную во время Второй мировой войны

Картина нидерландского художника Яна ван Хёйсума под названием "Ваза с цветами" возвращена в музей Палаццо Питти, входящий в комплекс Галереи Уффици во Флоренции, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
По данным агентства, полотно было украдено нацистом во время Второй мировой войны.
Директор Галереи Уффици Айке Шмидт ранее в этом году призывал германские власти посодействовать возвращению картины. В музее он разместил три таблички на том месте, где полотно висело до того, как было украдено. На них было написано на трех языках: "Украдено".
В пятницу на церемонии передачи картины в Палаццо Питти присутствовали главы МИД ФРГ и Италии.
Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези отметил, что вопрос возвращения картины обсуждался в ходе официальных двухсторонних переговоров наряду с другими темами.
Агентство отмечает, что картина "Ваза с цветами" написана настолько реалистично, что похожа на фотографию.
Ян ван Хёйсум - нидерландский художник, который жил с 1682 по 1769 год. Он специализировался на натюрмортах.
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