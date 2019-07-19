Японские товары бойкотируются в Южной Корее на фоне дипломатического конфликта

Напряженность в отношениях Японии и Южной Кореи нарастает, дипломатический спор распространился на торговые отношения двух стран и привел к повсеместному бойкоту японских товаров в Южной Корее.
Южнокорейские супермаркеты повсеместно отказываются от японских сигарет, пива, а также других продуктов, пишет The Wall Street Journal. Во многих появляются таблички с надписью "здесь не продаются японские товары".
Местные школы отказываются от организации поездок в Японию, и авиакомпании сообщают о резком сокращении продаж авиабилетов в соседнюю страну.
Как сообщалось, ранее в этом месяце Япония ужесточила ограничения на экспорт в Южную Корею высокотехнологичных материалов, используемых в производстве дисплеев и полупроводников. Такое решение было принято на фоне требований Сеула о выплате компенсаций за принуждение к труду жителей страны в период колонизации Корейского полуострова Японией в 1910-1945 гг.
Токио также заявил о намерении исключить Южную Корею из "белого списка" стран, экспорт в которые не подпадает под усиленный контроль властей. Решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято 24 июля.
Конфликт становится все более эмоциональным, житель Южной Кореи совершил акт самосожжения у дверей посольства Японии в качестве протеста против действий Токио.
Около ряда магазинов Uniqlo японской компании Fast Retailing собираются акции протеста с призывом бойкотировать товары из Японии. Главный финансовый директор Fast Retailing Такеси Оказаки ранее признал снижение продаж в Южной Корее, отметив, что это, по его мнению, не продлится долго. В результате он подвергся нападкам местных СМИ и был вынужден извиняться.
Япония потребовала от Южной Кореи принять немедленные меры для изменения ситуации и назначить независимого посредника для решения конфликта до 19 июля. Поскольку этого не произошло, Токио пообещал принять соответствующие меры, и Сеул заявил о готовящихся контрмерах.
Япония настаивает, что все вопросы, касавшиеся принуждения к труду, были сняты в 1965 году, когда две страны заключили соглашение, восстанавливающее дипломатические связи.
Однако в Сеуле с этим не согласны. В октябре текущего года южнокорейский Верховный суд обязал японскую сталелитейную компанию Nippon Steel Corp. выплатить компенсации жителям Южной Кореи за принуждение к труду.
В Токио заявили, что это решение "подорвало взаимное доверие" между двумя странами.
Предложение Сеула о создании совместного фонда для выплаты компенсаций за принуждение к труду было негативно встречено японской стороной, которая заявила, что это нарушает условия соглашения между двумя странами и международное законодательство.
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