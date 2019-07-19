В Вашингтоне говорят о наличии доказательств того, что ВМС США сбили иранский дрон

Соединенные Штаты располагают убедительными доказательствами того, что корабль ВМС США накануне сбил иранский беспилотник, передают в пятницу западные СМИ со ссылкой на неназванного представителя администрации.

"У нас есть убедительные доказательства", - сказал он.

"Это был их беспилотник, он подлетел слишком близко к нашему кораблю", - добавил источник.

Ранее в армии Ирана заявили о благополучном возвращении всех своих беспилотников на базы.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что корабль американских ВМС в Ормузском проливе сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник.

По его словам, беспилотный летательный аппарат был сбит десантным кораблем USS Boxer, так как продолжал сближение, игнорируя предупреждения. По словам президента США, самолет находился примерно в 900 метрах от американского корабля.

Позднее замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял, что Иран никаких беспилотников не терял. Он предположил, что американцы могли по ошибке сбить собственный беспилотник.