Трамп уверен в победе Бориса Джонсона и не сомневается, что он будет хорошим премьером Британии

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что провел переговоры по телефону с кандидатом на пост лидера Консервативной партии Британии Борисом Джонсоном, и выразил уверенность в том, что он станет новым британским премьером.
"Мне нравится Борис Джонсон. Мы с ним хорошо ладим", - заявил Трамп, которого цитируют американские СМИ.
"Я с ним вчера разговаривал, он будет отлично справляться с работой (на посту главы партии и премьера Британии - ИФ)", - добавил президент США, не дожидаясь итогов голосования британских консерваторов, которым предстоит избрать следующего премьера Великобритании.
Бывший британский премьер Тереза Мэй в начале июня объявила о решении отказаться от руководства консервативной партией и, соответственно, уйти с поста премьера из-за сложностей с Brexit.
Фаворитом в гонке за пост считается Джонсон. Его соперник - глава МИД Британии Джереми Хант. Ожидается, что результаты голосования членов Консервативной партии станут известны 23 июля.
Глава МИД Азербайджана и новый посол Китая в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества
Президент Алиев утвердил создание в Азербайджане 6 коммерческих судов
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Цены на нефть в плюсе, но завершают неделю 7%-ным падением
Президент Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2018г с профицитом в 35% к доходам
В Азербайджане производители пшеницы, неочищенного риса и шелкопряда получат субсидии на 23 млн манатов
Свыше 15 человек отравились на свадьбе в доме торжеств на юго-западе Азербайджана
В музей Флоренции вернули картину Яна ван Хёйсума, украденную во время Второй мировой войны
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
AMADA выступит агентом по сбору допинг-проб на EYOF-2019
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября