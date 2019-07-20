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Трамп уверен в победе Бориса Джонсона и не сомневается, что он будет хорошим премьером Британии

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что провел переговоры по телефону с кандидатом на пост лидера Консервативной партии Британии Борисом Джонсоном, и выразил уверенность в том, что он станет новым британским премьером.

"Мне нравится Борис Джонсон. Мы с ним хорошо ладим", - заявил Трамп, которого цитируют американские СМИ.

"Я с ним вчера разговаривал, он будет отлично справляться с работой (на посту главы партии и премьера Британии - ИФ)", - добавил президент США, не дожидаясь итогов голосования британских консерваторов, которым предстоит избрать следующего премьера Великобритании.

Бывший британский премьер Тереза Мэй в начале июня объявила о решении отказаться от руководства консервативной партией и, соответственно, уйти с поста премьера из-за сложностей с Brexit.

Фаворитом в гонке за пост считается Джонсон. Его соперник - глава МИД Британии Джереми Хант. Ожидается, что результаты голосования членов Консервативной партии станут известны 23 июля.

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Тэги: США, ТРАМП, БРИТАНИЯ, ДЖОНСОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]