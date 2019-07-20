Совбез ООН одобрил новые меры против незаконного оборота оружия

Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию о связях международного терроризма с организованной преступностью, передает корреспондент "Интерфакса".
Документ был подготовлен делегацией Перу.
"С удовлетворением отмечаем, что рассматриваемую резолюцию удалось сфокусировать на действительно насущных вопросах подпитки террористов за счет торговли оружием, наркотиками и людьми", - заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета после голосования.
Он пояснил, что с сегодняшнего дня все государства "должны ввести уголовную ответственность за незаконный оборот взрывчатых веществ, военной продукции и продукции двойного назначения, а также законодательно запретить производство немаркированного или некорректно маркированного легкого и стрелкового оружия".
Кроме того, по словам Небензи, резолюция содержит указания по укреплению пограничного сотрудничества, направленного на противодействие незаконному обороту оружия.
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