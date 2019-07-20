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Внешняя политика 20.07.2019 00:09

Глава МИД Азербайджана и новый посол Китая в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в пятницу новоназначенного посла Китая в Баку Гуо Мин.

«Стороны в ходе встречи обсудили текущий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в политической, экономической и других областях», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Мамедъяров высоко оценил позицию Китая, как постоянного члена Совбеза ООН, в вопросе территориальной целостности Азербайджана.

В свою очередь, посол Мин отметила, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами, и подчеркнула важность расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и Китаем.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, КИТАЙ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]