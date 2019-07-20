Глава МИД Азербайджана и новый посол Китая в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в пятницу новоназначенного посла Китая в Баку Гуо Мин.

«Стороны в ходе встречи обсудили текущий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в политической, экономической и других областях», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Мамедъяров высоко оценил позицию Китая, как постоянного члена Совбеза ООН, в вопросе территориальной целостности Азербайджана.

В свою очередь, посол Мин отметила, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами, и подчеркнула важность расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и Китаем.

А. Мамедов