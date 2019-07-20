Свыше 15 человек отравились на свадьбе в доме торжеств на юго-западе Азербайджана

Более 15 человек отравились на свадьбе в доме торжеств в городе Ширван на юго-западе Азербайджана, сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно сообщению, причиной отравления послужил дым от пиротехнических средств, используемых на свадьбе.

Пострадавшие помещены Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

А. Мамедов