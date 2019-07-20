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Происшествия 20.07.2019 00:22

Свыше 15 человек отравились на свадьбе в доме торжеств на юго-западе Азербайджана

Более 15 человек отравились на свадьбе в доме торжеств в городе Ширван на юго-западе Азербайджана, сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно сообщению, причиной отравления послужил дым от пиротехнических средств, используемых на свадьбе.

Пострадавшие помещены Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СВАДЬБА, ЛЮДИ, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]