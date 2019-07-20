Иран подтвердил задержание танкера под британским флагом

Корпус Стражей иранской революции (КСИР) опроверг ранее распространенную информацию о том, что в Ормузском проливе был задержан британский танкер под либерийским флагом.
В сообщении КСИР признается, что танкер Mesdar судоходной компании Norbulk Shipping под либерийским флагом был остановлен в Ормузском проливе в связи с установленной утечкой топлива и выслан в международные воды.
Судовладелец подтвердил, что танкер был остановлен на короткое время, затем отпущен и уже покинул территориальные воды Ирана.
В то же время, как сообщил КСИР, в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Он отконвоирован в район провинции Хормозган.
Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что иранские силы безопасности задержали в пятницу два танкера: один шел под британским флагом, второй - под либерийским.
"Я крайне обеспокоен задержанием двух судов иранскими властями в Ормузском проливе", - цитируют министра британские СМИ.
Позднее в интервью телеканалу Sky News он исправил ошибку, и предупредил иранские власти о последствиях за задержание танкера Stena Impero, если судно не будет отпущено незамедлительно.
В то же время он отметил, что Лондон намерен ограничиться дипломатическими средствами для освобождения танкера и его экипажа, военные меры не рассматриваются.
Хант сообщил, что находится в контакте с госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом в целях поиска путей решения проблемы.
В начале июля власти Гибралтара при помощи британского спецназа задержали иранский супертанкер, который, якобы, перевозил топливо в Сирию в нарушение европейских санкций против сирийских властей.
Верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Тегеран не "оставит эти гнусные действия без ответа".
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, за сутки зафиксировано 19 нарушений - Минобороны Азербайджана
Глава МИД Азербайджана и новый посол Китая в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества
Президент Алиев утвердил создание в Азербайджане 6 коммерческих судов
Fitch считает "слабым" банковский сектор Азербайджана
Fitch подтвердило суверенные рейтинги Азербайджана на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом
Азербайджанские спортсмены получат премиальные за медали на Универсиаде в Неаполе
Президент Азербайджана принял в Баку главу Европейского Олимпийского комитета
Свыше 15 человек отравились на свадьбе в доме торжеств на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
AMADA выступит агентом по сбору допинг-проб на EYOF-2019
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября