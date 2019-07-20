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Регион 20.07.2019 09:18

Иран подтвердил задержание танкера под британским флагом

Корпус Стражей иранской революции (КСИР) опроверг ранее распространенную информацию о том, что в Ормузском проливе был задержан британский танкер под либерийским флагом.

В сообщении КСИР признается, что танкер Mesdar судоходной компании Norbulk Shipping под либерийским флагом был остановлен в Ормузском проливе в связи с установленной утечкой топлива и выслан в международные воды.

Судовладелец подтвердил, что танкер был остановлен на короткое время, затем отпущен и уже покинул территориальные воды Ирана.

В то же время, как сообщил КСИР, в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Он отконвоирован в район провинции Хормозган.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что иранские силы безопасности задержали в пятницу два танкера: один шел под британским флагом, второй - под либерийским.

"Я крайне обеспокоен задержанием двух судов иранскими властями в Ормузском проливе", - цитируют министра британские СМИ.

Позднее в интервью телеканалу Sky News он исправил ошибку, и предупредил иранские власти о последствиях за задержание танкера Stena Impero, если судно не будет отпущено незамедлительно.

В то же время он отметил, что Лондон намерен ограничиться дипломатическими средствами для освобождения танкера и его экипажа, военные меры не рассматриваются.

Хант сообщил, что находится в контакте с госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом в целях поиска путей решения проблемы.

В начале июля власти Гибралтара при помощи британского спецназа задержали иранский супертанкер, который, якобы, перевозил топливо в Сирию в нарушение европейских санкций против сирийских властей.

Верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Тегеран не "оставит эти гнусные действия без ответа".

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Тэги: ИРАН, ТАНКЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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