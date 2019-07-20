Помпео заявил, что на переговорах венесуэльских властей и оппозиции речь должна идти об отставке Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что на переговорах между представителями правительства Венесуэлы и венесуэльской оппозицией на Барбадосе речь должна идти об отставке президента страны Николаса Мадуро.
"Я всегда живу надеждой, но, в конечном итоге, обсуждения могут касаться только одного - Мадуро должен уйти", - заявил он в интервью аргентинскому новостному сайту Infobae в ответ на вопрос о том, как он оценивает перспективы переговоров.
Помпео отметил, что правление режима Мадуро привело к развалу экономики, бедствиям народа страны и нарастающему потоку беженцев.
"Это неприемлемо. Причиной является Мадуро и его приспешники. Они должны покинуть Венесуэлу, и тогда мы сможем начать работу над восстановлением демократии в стране, проведением свободных выборов таким образом, чтобы восстановить былое величие Венесуэлы", - подчеркнул американский госсекретарь.
Он совершает турне по странам Латинской Америки.
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