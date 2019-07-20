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Дальнее зарубежье 20.07.2019 10:16

Пентагон санкционировал переброску американских войск в Саудовскую Аравию - Центральное командование ВС США

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что министерство обороны одобрило переброску в Саудовскую Аравию американского воинского контингента.

"Это перемещение сил станет дополнительным сдерживающим фактором и обеспечит возможность защиты наших сил и интересов в регионе от возникающих реальных угроз", - говорится в распространенном командованием заявлении.

Ранее сообщалось, что США готовят к переброске в Саудовскую Аравию около 500 военнослужащих, истребители и средства ПВО на фоне обострения отношений с Ираном.

Агентство Associated Press (AP), ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщило, что часть военнослужащих и ракеты Patriot уже доставлены на саудовскую авиабазу Prince Sultan.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд сообщил в минувшую пятницу о готовности принять американских военных для того, чтобы совместными усилиями обеспечивать безопасность и стабильность в регионе.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, САУДАРАВИЯ, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]