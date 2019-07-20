Трамп считает инцидент с танкерами в Ормузском проливе подтверждением правильности своей оценки Ирана

История с задержанием Ирана в пятницу двух танкеров подтверждает правильность американской оценки деятельности этой страны, заявил президент США Дональд Трамп.
"Все это иллюстрирует то, что я говорю про Иран. Проблемы. Ничего, кроме проблем. Это показывает, что я был совершенно прав насчет Ирана", - приводит его слова CNN.
Трамп регулярно критикует иранское руководство. Он вывел США из СВПД - соглашения по иранскому атому и восстановил санкции против Ирана.
Ранее стало известно о задержании Ираном двух танкеров в Ормузском проливе.
Как сообщалось, речь идет о шедшем под британским флагом судне Stena Impero и о танкере MV Mesdar, идущем под флагом Либерии.
Корпус Стражей иранской революции (КСИР)сообщил о задержании в Ормузском проливе британского танкера. КСИР также признается, что танкер под либерийским флагом был остановлен в Ормузском проливе в связи с установленной утечкой топлива и выслан в международные воды.
Как сообщалось, власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.
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