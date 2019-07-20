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Регион 20.07.2019 11:22

Косачев заявляет о возможной помощи России по снятию напряженности между Ираном и Западом

Россия могла бы предложить помощь по снятию напряжённости в отношениях Ирана и Запада, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Информация о задержании Корпусом стражей исламской революции британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, безусловно - очередной эпизод в эскалации напряжённости в этом районе и в отношениях Ирана с Западом", - заявил он журналистам в пятницу.

"Думаю, Россия также могла бы предложить свои добрые услуги по снятию напряжённости", - отметил он.

По словам сенатора, это уже не первый подобный эпизод.

"4 июля военнослужащие Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, ссылаясь, как и сейчас Иран, на нарушения международных правил. Понятно, что Британия никогда не признает право других стран поступать с ней так, как она поступает с ними - "а нас-то за что?!" Но от этого, разумеется, никому не легче", - отметил Косачев.

В любом случае, подчеркнул он, нужно разобраться, о каких нарушениях идёт речь на этот раз, и что предполагает дальше делать Тегеран.

"Есть надежда, что и британцы не будут немедленно реагировать силой, хотя бы потому, что, как сообщается, задержание произошло вполне корректно и никто не пострадал. Будем надеяться на благоразумие сторон, но много зависит от того, каковы планы каждой из них", - сказал Косачев.

По его мнению, "эпизод может быть использован как повод для применения силы".

"Но выиграет ли от этого тот, кто ее применит - как раз не факт. Поэтому пока будем надеяться на сдержанность и дипломатию", - сказал сенатор.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ОБОСТРЕНИЕ, КОСАЧЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]