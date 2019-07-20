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Дальнее зарубежье 20.07.2019 11:51

Трамп: у США в районе Ормузского пролива мало судов, но много боевых кораблей

У США в настоящее время в районе Ормузского пролива не так много танкеров, так как в них нет необходимости, зато много боевых кораблей, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"У США сейчас очень мало танкеров, которые проходят там (по Ормузскому проливу - ИФ), потому что мы очень активно используем собственные энергоносители", - сказал Трамп, слова которого приводит CNN.

При этом он предупредил, что в регионе находится немало кораблей ВМС США. "У нас есть много кораблей. Боевых кораблей", - сказал Трамп.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Иран задержал в Ормузском проливе два танкера - британский и либерийский.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, КОРАБЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]