Трамп: у США в районе Ормузского пролива мало судов, но много боевых кораблей

У США в настоящее время в районе Ормузского пролива не так много танкеров, так как в них нет необходимости, зато много боевых кораблей, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"У США сейчас очень мало танкеров, которые проходят там (по Ормузскому проливу - ИФ), потому что мы очень активно используем собственные энергоносители", - сказал Трамп, слова которого приводит CNN.

При этом он предупредил, что в регионе находится немало кораблей ВМС США. "У нас есть много кораблей. Боевых кораблей", - сказал Трамп.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Иран задержал в Ормузском проливе два танкера - британский и либерийский.