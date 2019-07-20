Очередная экспедиция отправится на Международную космическую станцию

Экипаж экспедиции-60/61 Международной космической станции (МКС) в субботу отправится на орбиту с космодрома Байконур.
Старт ракеты "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-13" намечен на 20 июля в 19:28 мск.
В состав основного экипажа входят космонавт "Роскосмоса" Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.
Они присоединятся к работающим в настоящее время на МКС российскому космонавту Алексею Овчинину и американским астронавтам Кристине Кук и Нику Хейгу.
В ходе работы на станции новому экипажу предстоит выйти в открытый космос и выполнить обширную программу экспериментов, число которых приближается к полусотне.
АНДРОИД FEDOR
Самым знаковым событием для российских космонавтов станет работа в рамках эксперимента "Испытатель". Экипажу предстоит в августе встретить пилотируемый корабль "Союз МС-14" без экипажа, но с человекоподобным роботом FEDOR на борту.
Согласно программе экспериментов, Скворцов и Овчинин будут проводить "исследование возможностей использования дистанционно-управляемого антропоморфного робота в перспективных пилотируемых транспортных кораблях нового поколения".
В конце июня Александр Скворцов сообщил журналистам, что задачи, которые будет выполнять FEDOR на МКС, пока являются тайной.
"Он работоспособен, но сохраним немного интригу. Задачи, которые перед ним стояли, уменьшились, будет не так много времени. Задачи озвучивать не буду - что буду выполнять я, а он - делать вместе со мной. Это интересно, вы все увидите", - сказал Скворцов на пресс-конференции 28 июня.
Ранее он сообщал, что в ходе тренировок к роботу возникали замечания, связанные с нюансами работы в невесомости.
"У нас были с ним занятия. Эта задача появилась очень неожиданно, пришлось решать её сходу. Есть некоторые замечания по подготовке. Но это замечания, которые понимают космонавты, знающие, что такое невесомость. Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены, и надеюсь, что результат работы с "Фёдором" будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом. Вы это увидите по нашим съемкам", - сказал Скворцов 26 июня журналистам, не уточнив характер замечаний.
Он заявил, что робот станет первым на МКС искусственным помощником человека - аватаром.
"Получается так, именно в таком режиме как аватар", - сказал Скворцов, отвечая на вопрос о том, будет ли FEDOR первым андроидным механизмом на станции.
Он сообщил, что на станции уже подготовлено место для робота.
Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов также сообщал журналистам, что специалисты будут оценивать в условиях МКС правильность конструкторских расчетов при создании робота и перспективы реализации этого проекта по оказанию робототехнической поддержки экипажа МКС с перспективой длительных полетов.
Начальник ЦПК отметил, что пока речи о выходе робота в открытый космос не идёт, но космонавтике он интересен именно этим.
"Слона будем есть по частям. В первую очередь, он создаётся именно как поддержка экипажа при внекорабельной деятельности. Перемещение по поверхности станции при ее сегодняшних размерах с футбольное поле - это непросто и небыстро. Поддержка может быть элементарной - транспортирование какого-то инструмента, но возможных применений достаточно много", - сказал Власов.
Ранее источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли сообщал, что при подготовке робота к полету на корабле роботу пришлось модернизировать плечевой пояс.
"Он прошёл примерку, после чего была проведена его доработка, связанная с тем, что он критично проходил через люк. В невесомости космонавтам придётся без каких-либо приспособлений переносить робота из корабля на Международную космическую станцию", - сказал собеседник агентства в начале июня.
Это позднее подтвердил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Он действительно "парень" крепкий, и зазор по диаметру люка примерно был 6-7 сантиметров, не больше, что мало, и вызывало сложности", - сказал Рогозин журналистам 7 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отметив, что этот вопрос конструкторами уже решён.
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