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Дальнее зарубежье 20.07.2019 12:49

США не успокоятся, пока не прекратятся злоупотребления в отношении венесуэльцев - Болтон

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не успокоятся до момента прекращения злоупотребления в отношении венесуэльцев.

"США не успокоятся до тех пор, пока деспотичный Мадуро не уйдет, а коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев", - написал Болтон в твиттере.

19 июля США ввели санкции против главы Генерального управления военной контрразведки Венесуэлы генерала Рафаэля Бланко Марреро. Также санкции введены против полковника Эстебана Герреро Михареса, майора Александра Гранко Артеаги и полковника Рафаэля Франко Кинтера.

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Тэги: США, БОЛТОН, МАДУРО, ДАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]