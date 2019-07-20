США не успокоятся, пока не прекратятся злоупотребления в отношении венесуэльцев - Болтон

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не успокоятся до момента прекращения злоупотребления в отношении венесуэльцев.

"США не успокоятся до тех пор, пока деспотичный Мадуро не уйдет, а коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев", - написал Болтон в твиттере.

19 июля США ввели санкции против главы Генерального управления военной контрразведки Венесуэлы генерала Рафаэля Бланко Марреро. Также санкции введены против полковника Эстебана Герреро Михареса, майора Александра Гранко Артеаги и полковника Рафаэля Франко Кинтера.