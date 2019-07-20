Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз, говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ в местной и иностранной валюте подтверждены на уровне «B», рейтинг эмитента по старшему необеспеченному долгу в местной и иностранной валюте – на уровне «BB+», рейтинг странового потолка и рейтинг эмитента по старшим необеспеченным краткосрочным облигациям в местной валюте – на уровне «BB+».

"Рейтинги BB+ отражают сильный внешний баланс и низкий государственный долг Азербайджана, сильную зависимость экономики от углеводородов, слаборазвитую, но развивающуюся политику, низкие показатели управления и слабый банковский сектор", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков Fitch увеличение добычи газа поддержит устойчивы профицит сводного бюджета Азербайджана в ближайшие годы.

"Более высокие средние цены на нефть поддержали дальнейшее укрепление фискальной позиции в 2018 году, когда правительство зафиксировало консолидированный профицит сводного бюджета в 5,6% ВВП, против дефицита в 2,6%, который является средним показателем для рейтинга "ВВ". Мы ожидаем, что рост добычи газа на месторождении Шах-Дениз-2, и сдерживаемый рост расходов поддержит устойчивый профицит сводного бюджета при прогнозе 3,7% ВВП в 2019 году и 3,5% в 2020 году", - отмечается в сообщении.

В то же время, Fitch ожидает дефицит госбюджета Азербайджана на уровне 2,5% от ВВП, так как профицит госбюджета достигается в основном за счет ГНФАР.

Fitch отмечает, что более высокие цены на нефть и здоровый ненефтяной экспорт, особенно в сфере туризма, привели к росту положительного сальдо счета текущих операций до 12,9% ВВП в 2018 году по сравнению с дефицитом в 3,2% для текущего среднего значения по рейтингу "ВВ". По мнению агентства, увеличение государственной собственности на крупнейшем нефтяном месторождении страны (ACG) после принятия нового соглашения о распределении прибыли (PSA) приведет к улучшению счета первичных доходов, в то время как рост добычи газа, начиная с 2019 года, будет частично компенсировать более низкие прогнозные цены на нефть и поддерживать профицит счета текущих операций свыше 9% ВВП в 2019-2020 годах.

"Экономическое восстановление продолжается: в 2018 году рост достиг 1,4% по сравнению со средним показателем за пять лет, равным 0,3%, и средним показателем «BB», равным 3%. Рост ненефтяного сектора достиг 1,8%, в то время как углеводородный сектор увеличился на 0,7%, при росте добычи газа на 5,6%. Мы ожидаем, что в 2019 году экономика вырастет до 2,7%, поскольку объемы добычи газа возрастают, а социальные меры правительства стимулируют частное потребление. Однако диверсификация остается ограниченной: на нефтяной сектор приходится 42% ВВП, 91% экспорта и 63% налоговых поступлений", - отмечается в сообщении.

А. Мамедов