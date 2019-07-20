Глава Роскосмоса поздравил главу NASA с 50-летием высадки американцев на Луну

Современная космонавтика должна продолжить экспансию человечества в космос, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Генеральный директор российской госкорпорации поздравил главу NASA Джима Брайденстайна с полувековым юбилеем высадки первых людей на Луну.
"Дорогой Джим! 50 лет назад Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики. Они присоединились к когорте великих первопроходцев, дерзнувших отправиться в путешествие в неизведанное, чтобы расширить границы мира, доступного человечеству", - говорится в поздравлении Рогозина, опубликованном на сайте Роскосмоса.
Он также заявил о необходимости отдать дань уважения всему техническому и инженерному персоналу NASA, который, "познав ряд неудач и трагедий, создал первую в мире сверхтяжелую ракету-носитель "Сатурн-5" и корабль "Аполлон".
Он отметил, что их объединенные усилия, навыки и знания обрели жизнь в надежной ракетно-космической системе, которая позволила в дальнейшем реализовать программу "Союз-Аполлон".
"Считаю, что наша общая задача - быть достойными наших великих предшественников, преумножить их наследие и, преодолев все земные обстоятельства, продолжить экспансию человечества в космос", - отметил Рогозин.
Он привёл слова основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского: "Земля - колыбель цивилизации, но нельзя вечно жить в колыбели!".
Экипаж корабля "Аполлон-11" в составе американцев Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза стартовал с Земли 16 июля 1969 года, а 20 июля Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Также за пределы посадочного модуля выходил и Олдрин. Пробыв на спутнике Земли почти 22 часа, астронавты вернулись в командный модуль на орбите, где их ждал Коллинз. После этого экипаж успешно вернулся домой.
Армстронг скончался в 2012 году из-за осложнений после операции на сердце в возрасте 82 лет, Коллинзу и Олдрину в настоящее время 88 и 89 лет.
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