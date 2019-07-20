Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает сохранение проблем в банковском секторе Азербайджана, оценивает банковский сектор как "слабый", отмечается в сообщении агентства.
"Банковский сектор Азербайджана остается слабым, что соответствует показателю «b» по Fitch Bank System Indicator (BSI)", - отмечается в сообщении.
По данным агентства, в мае 2019 года доля неработающих кредитов составила 12,7%, сократившись на 1, п.п. по сравнению с показателем на конец 2018 года.
"Долларизация остается высокой – 59,6% депозитов и 35,0% кредитов номинированы в иностранной валюте. При это нужно отметить некоторое снижение долларизации из-за пруденциальных мер, благоприятных ставок по манатным депозитам и стабильного обменного курса", - говорится в сообщении.
Fitch также отмечает реструктуризацию сектора, рост кредитования частного сектора и улучшение показателей капитализации.
"Идет реструктуризация сектора, и рост кредитования частного сектора восстановился, достигнув 14,9% в 2018 году. Капитализация увеличилась до 24,3% в мае 2019 года (19,4% в конце 2018 года). Меры по сокращению долгового бремени домашних хозяйств может еще больше улучшить качество активов", - отмечается в сообщении.
По оценкам Fitch, чистая открытая валютная позиция по банковскому сектору (без учета МБА) на конец 2018 года составила $1,1 млрд (2,3% ВВП), что может представлять дополнительные расходы для государства.
А. Мамедов
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