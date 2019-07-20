Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9142 RUR   0.0271 GBR   2.1315 TRY   0.3019

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.30 -1.48 Brent 61.93 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 20.07.2019 11:01

Fitch считает "слабым" банковский сектор Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает сохранение проблем в банковском секторе Азербайджана, оценивает банковский сектор как "слабый", отмечается в сообщении агентства.

"Банковский сектор Азербайджана остается слабым, что соответствует показателю «b» по Fitch Bank System Indicator (BSI)", - отмечается в сообщении.

По данным агентства, в мае 2019 года доля неработающих кредитов составила 12,7%, сократившись на 1, п.п. по сравнению с показателем на конец 2018 года.

"Долларизация остается высокой – 59,6% депозитов и 35,0% кредитов номинированы в иностранной валюте. При это нужно отметить некоторое снижение долларизации из-за пруденциальных мер, благоприятных ставок по манатным депозитам и стабильного обменного курса", - говорится в сообщении.

Fitch также отмечает реструктуризацию сектора, рост кредитования частного сектора и улучшение показателей капитализации.

"Идет реструктуризация сектора, и рост кредитования частного сектора восстановился, достигнув 14,9% в 2018 году. Капитализация увеличилась до 24,3% в мае 2019 года (19,4% в конце 2018 года). Меры по сокращению долгового бремени домашних хозяйств может еще больше улучшить качество активов", - отмечается в сообщении.

По оценкам Fitch, чистая открытая валютная позиция по банковскому сектору (без учета МБА) на конец 2018 года составила $1,1 млрд (2,3% ВВП), что может представлять дополнительные расходы для государства.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: FITCH, БАНКИ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Высокая долларизация является основным вызовом для банков Азербайджана – Fitch Высокая долларизация остается основным риском для банковского сектора Азербайджана - Fitch Fitch считает "слабым" банковский сектор Азербайджана Банковский сектор Азербайджана демонстрирует признаки стабилизации - Fitch Госдолг Азербайджана на уровне 25% ВВП является управляемым – Fitch Кредитование банковском секторе Азербайджана начнет восстанавливаться в 2018г - Fitch

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]