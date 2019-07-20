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Регион 20.07.2019 14:16

Телеведущий "Рустави 2" Габуния продолжит работу, заявил новый гендиректор

Новый генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия считает, что отстраненный на два месяца от работы скандально прославившийся журналист Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.

"По истечении взыскания наложенного на Габуния Советом саморегуляции телеканала он сможет продолжить свою обычную деятельность", - заявил на встрече с коллективом "Рустави 2" Салия.

При этом он отметил, что новый владелец "Рустави 2" Кибар Халваши не намерен вмешиваться в редакционную политику телеканала.

На встрече с коллективом Салия сказал и о том, что ознакомился с финансовым положением телекомпании, и оно оказалось гораздо хуже, чем он ожидал.

В свою очередь представители коллектива "Рустави 2" выдвинули новому гендиректору предложение создать общественный Совет, который будет контролировать кадровый вопрос в телекомпании.

Салия обещал обсудить данный вопрос с владельцем телеканала.

Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний 7 июля телеведущего Габунии с оскорблениями в адрес руководства России. Тогда Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять соответствующие меры к Грузии.

Однако президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые были предложены российскими парламентариями.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]