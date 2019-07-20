Новый генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия считает, что отстраненный на два месяца от работы скандально прославившийся журналист Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.
"По истечении взыскания наложенного на Габуния Советом саморегуляции телеканала он сможет продолжить свою обычную деятельность", - заявил на встрече с коллективом "Рустави 2" Салия.
При этом он отметил, что новый владелец "Рустави 2" Кибар Халваши не намерен вмешиваться в редакционную политику телеканала.
На встрече с коллективом Салия сказал и о том, что ознакомился с финансовым положением телекомпании, и оно оказалось гораздо хуже, чем он ожидал.
В свою очередь представители коллектива "Рустави 2" выдвинули новому гендиректору предложение создать общественный Совет, который будет контролировать кадровый вопрос в телекомпании.
Салия обещал обсудить данный вопрос с владельцем телеканала.
Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний 7 июля телеведущего Габунии с оскорблениями в адрес руководства России. Тогда Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять соответствующие меры к Грузии.
Однако президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые были предложены российскими парламентариями.
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