Президент Белоруссии подписал закон об амнистии, от уголовного наказания освобождаются около 6 тыс. человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, от уголовного наказания будут освобождены около 6 тыс. человек.

"Закон принят в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории Республики Беларусь", - сообщили в субботу в пресс-службе белорусского лидера.

"Документом определены категории подлежащих освобождению от наказания лиц, осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким (...). Отдельным категориям осужденных (в том числе совершившим преступления, предусмотренные частями 1, 2 и 3 статьи 328 Уголовного кодекса), не подлежащих освобождению, предусматривается сокращение срока наказания на один год, а несовершеннолетним - на два года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы - около 2 тыс. человек, отмечается в сообщении.

Под амнистию подпадают несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до восемнадцати лет, а также инвалиды, больные тяжелыми заболеваниями, лица, достигшие пенсионного возраста, ветераны боевых действий, лица, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

По данным пресс-службы, под амнистию в Белоруссии не подпадают осужденные "за преступления против мира и безопасности человечества, убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, коррупционные преступления, преступные деяния сексуального характера, бандитизм, терроризм, массовые беспорядки, (...) преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и ряд иных преступлений, характеризующихся высокой общественной опасностью".

"Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение девяти месяцев со дня вступления его в силу", - отметили в пресс-службе президента Белоруссии.