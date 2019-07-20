Более 1 тыс. нелегалов высланы из Казахстана в ходе четырехдневной полицейской операции

Более 1 тыс. иностранцев высланы из Казахстана в рамках полицейской операции "Нелегал", еще более 10 тыс. иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушения правил пребывания в стране, сообщает пресс-служба комитета миграционной службы МВД республики.

"За нарушение правил пребывания к административной ответственности сотрудниками полиции привлечено более 10 тыс. иностранцев, в том числе 135 из дальнего зарубежья, остальные - из стран СНГ. За пределы страны выдворено 1 тыс. 284 иностранца", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в субботу.

Операция "Нелегал" проводилась в Казахстане 16-19 июля. В эти дни в ходе оперативно-профилактических мероприятий были задержаны 38 человек, находящихся в розыске по обвинениям в совершении уголовных преступлений, из них 32 казахстанских гражданина и шесть граждан из стран СНГ, сообщили в пресс-службе.

В камеры предварительного заключения более помещены более 1 тыс. иностранцев без удостоверений личности. За нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечено 486 работодателей, отметили в ведомстве.