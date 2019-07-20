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СНГ 20.07.2019 16:12

На Киевской таможне задержан грузовик с сотней картин из Франции

Сотрудники Киевской таможни выявили в прибывшем из Франции грузовике 98 художественных полотен, которые были скрыты от таможенного контроля среди деревянных рам.

Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС), одна из картин датирована 1842-м годом.

"Получателем этого груза заявлен француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако до сих пор этот человек так и не явился в Киевскую городскую таможню ГФС", - отмечается в сообщении.

Окончательную культурную и материальную ценность произведений искусства установят после экспертизы.

Картины находятся в зоне таможенного контроля Киевской городской таможни ГФС.

В действиях лиц, организовавших эту сделку, усматриваются признаки нарушения таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена статьей 483 Таможенного кодекса Украины - перемещение с сокрытием от таможенного контроля. Санкции статьи предусматривают штраф в размере 100 процентов стоимости товара и его конфискацию, напоминается в сообщении.

По завершении всех таможенных формальностей будет составлен протокол о нарушении таможенных правил, добавили в ГФС.

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Тэги: УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, КАРТИНЫ, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]