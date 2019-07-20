На Киевской таможне задержан грузовик с сотней картин из Франции

Сотрудники Киевской таможни выявили в прибывшем из Франции грузовике 98 художественных полотен, которые были скрыты от таможенного контроля среди деревянных рам.
Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС), одна из картин датирована 1842-м годом.
"Получателем этого груза заявлен француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако до сих пор этот человек так и не явился в Киевскую городскую таможню ГФС", - отмечается в сообщении.
Окончательную культурную и материальную ценность произведений искусства установят после экспертизы.
Картины находятся в зоне таможенного контроля Киевской городской таможни ГФС.
В действиях лиц, организовавших эту сделку, усматриваются признаки нарушения таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена статьей 483 Таможенного кодекса Украины - перемещение с сокрытием от таможенного контроля. Санкции статьи предусматривают штраф в размере 100 процентов стоимости товара и его конфискацию, напоминается в сообщении.
По завершении всех таможенных формальностей будет составлен протокол о нарушении таможенных правил, добавили в ГФС.
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