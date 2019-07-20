Зеленский ждет 23 июля генпрокурора, глав МВД, Нацполиции и СБУ с докладом о ходе расследования убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский просит руководителей силовых ведомств на следующей неделе доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

"23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, главу Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Он напомнил, что раскрытие убийства Шеремета пятый президент Украины Петр Порошенко и правоохранительные органы называли "делом чести". "Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинское общество давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?".

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета на Украине и в других странах.