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СНГ 20.07.2019 16:41

Зеленский ждет 23 июля генпрокурора, глав МВД, Нацполиции и СБУ с докладом о ходе расследования убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский просит руководителей силовых ведомств на следующей неделе доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

"23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, главу Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Он напомнил, что раскрытие убийства Шеремета пятый президент Украины Петр Порошенко и правоохранительные органы называли "делом чести". "Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинское общество давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?".

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета на Украине и в других странах.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ШЕРЕМЕТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]